Хави перед «Мальоркой»: «Нет смысла играть. «Барса» в экстремальной ситуации – не можем рассчитывать на 17-18 футболистов»

Главный тренер дал комментарий перед матчем против «Мальорки».

«Команда находится в экстремальной ситуации – мы не можем рассчитывать на 17-18 футболистов.

У Умтити отрицательный тест на коронавирус. К тому же у нас два человека дисквалифицированы, еще у шести игроков – травмы.

В таком случае турнир уже можно считать нечестным, ведь это ранее уже происходило в игре с «Севильей», когда четыре южноамериканских игрока не смогли приехать вовремя.

Правила суровы. Но в то же время у нас нет другого выбора – надо играть с теми, кто есть.

У «Мальорки» ситуация примерно такая же, но чуть легче. Баскетбольный матч между «Барсой» и «Реалом» не будет проведен.

Нет смысла играть завтра. Ситуация похожа на хаос, но мы все равно будем стремиться взять три очка, так как они очень важны», – сказал Хави.