Хави считает, что Дембеле слабохарактерный и подвержен влиянию, но тренер верит в продление контракта

Появилась новая информация о взаимоотношениях тренера «Барселоны» Хави и полузащитника .

Ранее уже сообщалось, что испанец чувствует себя обманутым, поскольку на встрече, состоявшейся 20 декабря, вингер выражал готовность продлить контракт с клубом, а затем переговоры оказались на грани срыва.

Как пишет As, теперь Хави считает Дембеле слабохарактерным парнем, который подвержен сильному влиянию своего окружения и идет на поводу у агента Муссы Сиссоко, желающего сорвать наживу любой ценой.

В то же время в сложившейся ситуации тренер не сдался и остается одним из немногих сотрудников «Барселоны», верящих, что полузащитник пересмотрит свое отношение и продлит контракт. У Хави сохраняется мнение, согласно которому Дембеле может стать одним из лучших игроков мира на своей позиции, если с ним грамотно управляться.

Ранее сообщалось о таких требованиях вингера в переговорах с клубом: зарплата – 30 миллионов евро грязными, подписной бонус – 30 миллионов, комиссия для агента – 15 миллионов.