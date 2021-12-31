Хави чувствует, что Дембеле обманул его. Игрок говорил о желании остаться в «Барсе»

Главный тренер «Барселоны» Хави разочарован ситуацией с вероятным уходом из клуба полузащитника .

Как пишет журналист Diario Sport Тони Хуанмарти, 20 декабря состоялась двухчасовая встреча по вопросу продления контракта с футболистом.

Тогда вингеру было сказано, что он может стать основополагающей частью команды при Хави. Сам Дембеле заявил о желании остаться и ощущать себя важным игроком «Барселоны». Участники встречи разошлись с уверенностью, что контракт, связывающий француза с клубом, будет продлен.

Теперь Хави чувствует себя обманутым. На этой неделе стало известно, что переговоры между «Барселоной» и Дембеле сорвались.