Требования Дембеле в переговорах с «Барсой»: зарплата – 30 млн евро грязными, подписной бонус – 30 млн, комиссия для агента – 15 млн

Стали известны подробности финансовых требований полузащитника , который ведет с «Барсой» переговоры по новому контракту.

Catalunya Ràdio пишет, что агент Мусса Сиссоко запросил для футболиста зарплату 30 миллионов евро в год до уплаты налогов, а также подписной бонус в 30 млн евро.

Кроме того, представитель Дембеле хочет получить 15 миллионов евро в качестве комиссии.

Руководство «Барсы» такие требования очень разочаровали, так как клуб не хочет повторять ошибки, допущенные при президенте Жозепе Бартомеу. Каталонский клуб предлагал французу контракт с понижением зарплаты. За счет бонусов при достижении определенных целей Усман мог бы зарабатывать больше, чем сейчас.

Отмечается, что требования агента резко контрастируют с тем, что Дембеле говорит в частных беседах. Общаясь с руководством «Барсы» и Хави, он говорил, что готов остаться в клубе.

В этом сезоне 24-летний вингер провел 8 матчей за «Барселону» во всех турнирах и отдал 2 голевые передачи. Его статистика – здесь.