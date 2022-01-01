«Барселона» и агент Дембеле проведут встречу 3 января. Игрока продадут зимой, если контракт не продлят

и полузащитник еще могут достичь договоренности о продлении контракта.

По информации As, клуб и агент футболиста Мусса Сиссоко договорились провести встречу в понедельник, 3 января. По ее итогам стороны должны принять окончательное решение. Если игрок не согласится заключить новый контракт с «Барселоной», то он будет продан уже в январе.

В клубе сейчас настроены очень пессимистично и не ожидают, что с Дембеле удастся договориться. Если достичь соглашения с агентом не получится, «блауграна» решительно свернет переговоры по этой теме.

Ранее сообщалось о таких требованиях Дембеле: зарплата – 30 миллионов евро грязными, подписной бонус – 30 миллионов, комиссия для агента – 15 миллионов.