Томас Тухель: «В Европе есть зимний перерыв, однако в АПЛ заставляют играть даже при ковиде»

Главный тренер после победы над (3:1) пожаловался на кадровую ситуацию в команде.

«У нас очередная травма. Мы играли против команды, которая не выступает в еврокубках. Рано или поздно это скажется на нашей команде.

Хадсон-Одои провел полный матч, потому что нам пришлось заменить другого футболиста. Кто принимает решения? Нас заставили играть. У нас еще плюс две игры в кубковых турнирах, а играем мы против команд, у которых ранее перенесли матчи. Так быть не должно.

У нас не получается вносить достаточно изменений. Пять замен ввели из-за коронавируса. В Европе есть зимний перерыв, однако мы играем, все это взваливается на плечи футболистов. Нас заставляют играть даже при ковиде. У нас новые травмы, и на этом все не остановится.

сыграл здорово. Он не был готов, хоть и хочет играть. Все мы провели 10 дней в кровати с ангиной. Но Ромелу сегодня поменял игру. Я очень доволен своими игроками, но в то же время сильно обеспокоен», – сказал Тухель.