ЦСКА устно договорился со вторым бомбардиром «Нью-Йорк Сити» Мединой о контракте до 2025 года

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Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Хесус Медина близок к переходу в ЦСКА.

Стороны достигли устной договоренности о контракте сроком до июня 2025 года, пишет журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло.

24-летний парагваец перейдет в ЦСКА на правах свободного агента. Срок его контракта с американским клубом истекает сегодня.

В сезоне-2021 правый вингер провел 36 матчей за «Нью-Йорк Сити» в МЛС, забив 9 голов и отдав 2 ассиста. Его статистика – здесь. Парагваец стал вторым бомбардиром нью-йоркского клуба, уступив только полузащитнику Валентину Кастельяносу, на счету которого 22 мяча.

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