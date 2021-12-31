ЦСКА устно договорился со вторым бомбардиром «Нью-Йорк Сити» Мединой о контракте до 2025 года

Полузащитник «Нью-Йорк Сити» близок к переходу в .

Стороны достигли устной договоренности о контракте сроком до июня 2025 года, пишет журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло.

24-летний парагваец перейдет в ЦСКА на правах свободного агента. Срок его контракта с американским клубом истекает сегодня.

В сезоне-2021 правый вингер провел 36 матчей за в , забив 9 голов и отдав 2 ассиста. Его статистика – здесь. Парагваец стал вторым бомбардиром нью-йоркского клуба, уступив только полузащитнику Валентину Кастельяносу, на счету которого 22 мяча.