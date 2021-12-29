Отец Медины: «Сын близок к переезду в Россию. Тренер ЦСКА уже говорил с ним»

Франсиско Медина, отец полузащитника «Нью-Йорк Сити» Хесуса Медины, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в ЦСКА.
«У Хесуса есть предложения из Бразилии, Мексики, Испании, России… В Парагвае переговоров с кем-либо нет, Хесус еще молод и пока не хочет возвращаться.
Я думаю, что Хесус близок к переезду в Россию. Тренер ЦСКА уже общался с ним. Но я бы хотел, чтобы он перебрался в Бразилию.
ЦСКА – большой клуб, идет на четвертом месте в чемпионате. Думаю, в начале января все определится», – сказал отец футболиста.