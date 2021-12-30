Роналду забил 4 гола в 5 последних матчах

Форвард забил гол и сделал результативную передачу в матче против в 20-м туре (3:1, первый тайм).

Португалец забил 4 гола в 5 последних матчах. Он также поразил ворота «Норвича» (1:0) и сделал дубль в игре с «Арсеналом» (3:2).

Всего на счету Роналду в текущем сезоне АПЛ 11 результативных действий – 8 голов и 3 ассиста. Он проводит 15-ю игру в этом турнире.

С подробной статистикой 36-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.