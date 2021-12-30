Агбонлахор о Роналду в «МЮ»: «Рэшфорд, Гринвуд и Санчо не могут проявить себя, будто думают: «Я должен отдать пас Криштиану, создать ему момент»

Бывший нападающий «Астон Виллы» считает, что присутствие форварда на поле негативно сказывается на других атакующих игроках команды.

«Его отношение к делу было странным. Если бы я был на месте Рэшфорда, Гринвуда или Санчо, я бы боялся бить по воротам. Каждый раз, когда у них есть опасный момент, он поднимает руки вверх, чтобы сказать: «Почему ты не дал пас мне?»

В их раздевалке царит неправильная атмосфера. Рэшфорд и Гринвуд растеряли форму с тех пор, как там появился Роналду.

Они не могут проявить себя, они как будто думают: «Я должен отдать пас Роналду, я должен создать момент для Роналду».

До прихода Роналду Гринвуд шел в обводку и бил по воротам, но больше он этого не делает, и его меняют в перерыве.

Если бы я был на месте Рэшфорда, Гринвуда или Санчо, я бы сказал себе: «Зачем нам нужно было его приглашать?»

Он потрясающий игрок, у которого была потрясающая карьера, но он уже не тот игрок, которым был раньше. «Юнайтед» провел свой лучший матч в сезоне против «Челси», когда Роналду был на скамейке запасных.

Рэшфорд, Гринвуд и Санчо могут играть в качестве тройки нападающих, меняясь позициями и отрабатывая в обороне. Если бы тренер мог посадить Роналду на скамейку запасных, он бы сделал это», – сказал Агбонлахор.