Агбонлахор о Роналду: «Его заботят только собственные голы, мне кажется. Он дулся весь матч с «Ньюкаслом»

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Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор раскритиковал игру форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в матче против «Ньюкасла» в 19-м туре АПЛ (1:1).

«Мне кажется, что Роналду заботят только его голы. Его выступление в том матче заключалось в том, что он дулся всю игру.

Он поднимал руки вверх, потому что у него не было моментов. Потом, после игры, он надутым убежал с поля. Я представляю, как он дулся в раздевалке», – сказал Агбонлахор.

36-летний португалец забил 7 голов в 14 матчах АПЛ в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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