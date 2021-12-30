У Роналду 11 (8+3) очков в 15 матчах АПЛ. Сперва мяч отскочил от него к Мактомини, потом Криштиану забил сам

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сделал результативную передачу в матче против «Бернли» в 20-м туре АПЛ (1:0, первый тайм).
На 8-й минуте португалец принял мяч на углу штрафной площади соперника, после чего мяч отскочил к Скотту Мактомини, который забил первый гол за «Юнайтед» с 9 февраля.
На 35-й минуте Криштиану забил сам. Всего на счету Роналду в текущем сезоне АПЛ 11 результативных действий – 8 голов и 3 ассиста. Он проводит 15-ю игру в этом турнире.
С подробной статистикой 36-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.