У Роналду 11 (8+3) очков в 15 матчах АПЛ. Сперва мяч отскочил от него к Мактомини, потом Криштиану забил сам

Нападающий сделал результативную передачу в матче против в 20-м туре (1:0, первый тайм).

На 8-й минуте португалец принял мяч на углу штрафной площади соперника, после чего мяч отскочил к , который забил первый гол за «Юнайтед» с 9 февраля.

На 35-й минуте Криштиану забил сам. Всего на счету Роналду в текущем сезоне АПЛ 11 результативных действий – 8 голов и 3 ассиста. Он проводит 15-ю игру в этом турнире.

С подробной статистикой 36-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.