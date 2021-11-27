Миранчук уйдет в аренду, если будет редко играть за «Аталанту» в декабре. В РПЛ он не хочет («РБ Спорт»)

У хавбека и «Аталанты» есть договоренность об аренде в другой европейский клуб, если россиянин не сможет проявить себя в оставшихся играх в декабре, утверждает «РБ Спорт».

Если ситуация с небольшим игровым временем 26-летнего футболиста не изменится, то Миранчуку будут искать варианты аренды в Европе.

Сам полузащитник не хочет возвращаться в Россию, этот вариант крайне маловероятен.

В нынешнем сезоне Серии А Миранчук провел 7 матчей, в среднем проводя на поле по 28 минут. Его статистика – здесь.