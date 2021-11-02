«Зенит» общался по Миранчуку с «Аталантой». Итальянцы просматривали Азмуна на матчах с «Юве» в ЛЧ

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«Зенит» сохраняет интерес к полузащитнику «Аталанты» и сборной России Алексею Миранчуку.

По данным «Спорт-Экспресса», один из руководителей «Зенита» встречался с представителями «Аталанты» во время поездки в Турин на матч группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

Представители клубов обсуждали ситуацию, в которой оказался Миранчук, а также возможный переход нападающего сине-бело-голубых Сердара Азмуна в «Аталанту».

«Зенит» проявлял интерес к россиянину еще до его перехода в «Аталанту». Сейчас тема вновь обрела актуальность.

Срок контракта Азмуна с «Зенитом» истекает летом 2022 года. Скауты «Аталанты» просматривали его во время двух матчей с «Ювентусом» в Лиге чемпионов. В Россию летал спортивный директор клуба Габриэле Дзампанья.

Отмечается, что «Аталанта» может продать Дувана Сапату или Луиса Муриэля. Азмуна могут подписать в качестве замены одному из них.

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