«Аталанта» мечтает подписать Азмуна. Сделка маловероятна, так как клуб дает форварду лишь 1,8-2 млн евро в год

Нападающий интересен «Аталанте».

По данным Sky Sport Italia, после перехода хавбека Жереми Бога из «Сассуоло» бергамаски мечтают подписать Азмуна, но сделку будет крайне сложно организовать. хочет подписать центрфорварда, который сможет играть в паре с Дуваном Сапатой.

Клубу очень нравится 26-летний футболист, но подписать его будет трудно по финансовым причинам. Есть клубы, которые предлагают Сердару контракт с зарплатой 3,5 млн евро в год, а «Аталанта» готова дать ему максимум 1,8-2 млн евро в год.

Азмун – приоритет для «Аталанты». Несколько месяцев назад скауты клуба посещали матчи с участием форварда и наблюдали за его игрой.

Срок действующего контракта иранца с «Зенитом» истекает летом 2022 года.

В этом сезоне Азмун провел 21 матч за «Зенит» во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 1 результативную передачу. Его статистика – здесь.