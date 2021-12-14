Паоло Ваноли: «9-е место – не для «Спартака». Буду требовать страсть – футболки должны быть абсолютно мокрыми после игр»

Новый главный тренер Паоло Ваноли ответил на вопрос о давлении, с которым ему предстоит столкнуться в московском клубе.

– Готовы ли вы находиться под давлением СМИ и болельщиков?

– Я считаю, что каждый должен делать свою работу. Я – заниматься своим делом, вы – своим. Мое дело: добиваться результата и работать с игроками. Я постараюсь не смотреть на посторонние вещи. Я благодарен клубу и совету директоров.

– Георгий Джикия рассказывал, как Каррера однажды схватил переводчика за горло, чтобы мотивировать команду. Ваши методы работы схожи? Или вы больше похожи на Тедеско, который гнал всю команду вперед весь матч?

– Я просто уволю переводчика.

Если говорить серьезно, то ситуации бывают разные. Строгость зависит не от этого.

Что касается моего поведения, то есть два пути. Или я говорю вам неправду и обещаю победы, очки, чемпионство. Или я веду себя честно по отношению к вам и могу обещать вам только работу, самоотдачу. От игроков я буду требовать дисциплины, страсти. После каждой игры их футболки должны быть абсолютно мокрыми.

Конечно, будут и тактические моменты, это важно. Я человек требовательный, прежде всего к себе. Но и к окружающим.

Также я хотел бы отдать должное прежнему тренерскому штабу во главе с Руем Виторией. Они добились исторического результата для «Спартака» – вышли из группы Лиги Европы с первого места. Но есть ответственность и на игроках – за то, что сейчас команда занимает девятое место в чемпионате. Это не место «Спартака», – сказал Ваноли.

«Атаковать должны все, защищаться – тоже все». Первая пресс-конференция Паоло Ваноли в «Спартаке»