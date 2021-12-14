Госдума приняла закон о введении Fan ID. Он вступает в силу 1 июня 2022 года

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон о введении электронных паспортов для спортивных болельщиков (Fan ID).

Fan ID – паспорт болельщика, персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи. Fan ID ввели в России как в стране-организаторе Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018.

Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через портал госуслуг, в них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях. Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года.

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