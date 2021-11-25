«Краснодар» опубликовал таблицу судейских ошибок в РПЛ-2021/22. Больше всего ошибались против них – 8 раз, у «Зенита» лучший баланс – «+4»

«Краснодар» опубликовал таблицу ошибок в пользу и против каждой из команд в этом сезоне.

Таблица составлена на основе данных «Спорт-Экспресса». Из нее следует, что чаще всего судьи ошибались против «Краснодара» – 8 раз. В пользу «быков» было три ошибки. Баланс – минус пять. У баланс «-4».

У половины команд лиги баланс положительный. Лидер по этому показателю — с балансом «+4».

«Из рубрики: «А что, если бы..». Если бы против нас ошибались интервале +/- два очка, как в среднем у всех, а не с балансом в минус пять. Интересное поле для размышления от ребят из «СЭ», – написали в твиттере .