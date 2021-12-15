Клопп о вакцине: «Это привилегия, Европе очень повезло. Когда мне говорят «занимайся футболом», это ошибка – я слушаю экспертов»

Главный тренер «Ливерпуля» поделился мыслями о вакцинации от коронавируса.

«Игнорируйте тех, кто делает вид, что что-то знает. Игнорируйте ложь и дезинформацию. Слушайте тех, кто знает лучше. Если вы сделаете это, то все закончится тем, что вы захотите вакцинироваться и ревакцинироваться.

Когда мне говорят «занимайся футболом», это большая ошибка. Да, я знаю, что провел всю жизнь в футболе. И я взял взгляды на вакцинацию не из своего воображения.

В этом суть – я слушаю экспертов. Людей, которые умнее, чем я когда-либо мог быть, пришли на помощь обществу, создав эту вакцину для мира. Нашей стране и всей Европе очень повезло, что вакцина так доступна нам. Я считаю это привилегией, за это я всегда буду благодарен.

Мы не знаем, как новый штамм коронавируса повлияет на футбол в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Это точно повлияет на доступность игроков, так как число заражений растет. Это приведет к тому, что матчи время от времени будут переносить, но этим вопросом уже должны заниматься руководители.

Конечно, мы надеемся, что коронавирус минимально повлияет на предстоящие матчи, но это не в наших руках и не должно в них находиться. Еще раз – мы должны доверять тем, кто знает лучше и обладает определенными знаниями.

Мы лишь хотим, чтобы как можно больше людей были в безопасности. Здоровье всегда должно стоять на первом месте. Здоровье участников матчей, сотрудников клубов и болельщиков», – написал Клопп в предматчевой программке .