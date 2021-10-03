Юрген Клопп: «Вакцинация – вопрос солидарности и единения. Это шанс помочь не только себе, но и другим»

Главный тренер перед матчем против «Ньюкасла» высказался на тему вакцинации от коронавируса.

«Я полностью поддерживаю все новые меры. Вчера все наши тесты были отрицательными. Надеюсь, сегодня будет так же. Это уже довольно много значит. Мы очень обеспокоены, как и весь мир. Но мы делаем то, что можем.

У нас в команде довольно хорошая статистика по вакцинации. Думаю, все, кто мог, уже ревакцинировался. По медицинским причинам некоторым не разрешили сделать это сейчас, но они получат вакцину в ближайшие несколько дней.

Остальные получили бустерную дозу несколько дней назад. Надеюсь, эту процедуру пройдет вся команда».

О том, будет ли наличие у игроков прививки от коронавируса влиять на решения по трансферам

«Я не думал об этом, если честно. Я не знаю. Кто знает, где мы окажемся, в какой ситуации будет находиться весь мир, когда мы снова начнем покупать игроков. Но на данный момент это все не так важно.

Для меня вакцинация – это вопрос солидарности, преданности и единения. У каждого из нас есть шанс помочь не только самим себе, но и другим людям. Здесь нет двух возможных ответов, он лишь один. Это нужно сделать. Я понимаю ситуацию таким образом.

Это касается не только игроков, но и всех сотрудников базы. Они как минимум дважды получили вакцину и ревакцинируются, как только это будет возможно для них», – сказал Клопп.