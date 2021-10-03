Клопп о вакцинации: «Я доверяю экспертам. Это не «слушайте меня», а «слушайте тех, кто разбирается». Не стану извиняться за свою позицию»

Главный тренер обратился к болельщикам по поводу вакцинации от коронавируса.

«Когда я пишу эту колонку, то не знаю, как предыдущий матч с «Астон Виллой» повлияет на наш состав. Конечно, по всей стране сейчас ведется разговор об увеличении числа случаев заражения коронавирусом. В футбольных клубах это тоже обсуждают.

Надеюсь, мой посыл по этому вопросу всегда был простым и ясным. Я доверяю экспертам. Я следую советам умных, образованных людей, которые являются специалистами в своей сфере, так как посвятили ей всю жизнь и изучали ее.

Очевидно, сейчас все идет к ужесточению мер в отношении людей, которые окружают команду. «Ливерпуль» относится к этому с полным пониманием. Как я уже говорил, у нас в клубе очень высокий процент вакцинированных. Сейчас это уже, возможно, 100%. Либо же мы максимально близки к этому показателю. Это важно.

Я без проблем могу рассказать вам о том, что ревакцинировался, как только мне разрешили это сделать. И в ближайшие дни и недели так поступят многие, если не почти все, кто работает в клубе.

Я не стану извиниться за свою позицию по вакцинации. И неважно, каким непопулярным это сделает меня в отдельных слоях общества. Лично я точно такой же, как и публично. Если я встречусь с друзьями или с теми, о ком я забочусь, и они скажут мне, что еще не вакцинировались, то я сделаю все, чтобы они прислушались к экспертам.

Это ни в коем случае не «слушайте меня». Это всегда «слушайте тех, кто разбирается», – написал Клопп в предматчевой программке «Ливерпуля».

Сегодня «красные» сыграют с «Ньюкаслом» в матче 17-го тура . Начало – в 23:00 по московскому времени.