Игрокам АПЛ предлагают поддельные сертификаты о вакцинации за 1000 фунтов

Футболистам английской Премьер-лиги предлагают поддельные документы о завершенном курсе вакцинации против коронавируса.

По информации Daily Mail, мошенники выходят на игроков и предлагают им за 1000 фунтов два поддельных сертификата на телефон, чтобы футболисты могли показать их, когда потребуется.

Четыре клуба лиги уже подтвердили наличие подобной аферы, которая возникла в связи с нежеланием игроков прививаться.

Некоторые футболисты обратились к медицинскому персоналу своих команд и выразили обеспокоенность по поводу мошенничества. Лига заявила, что ей ничего неизвестно об этом.

Отметим, на прошлой неделе Премьер-лига объявила, что 68% игроков полностью вакцинированы против коронавируса, а 81% получил хотя бы одну дозу вакцины.