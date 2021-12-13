«Зенит» готов заплатить 15+3 млн евро за Алберто, «Палмейрас» дает 10 млн и 4 игроков. Юри хочет в Европу

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«Зенит» конкурирует с «Палмейрасом» в борьбе за нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто.

По данным UOL, бразильский клуб готов заплатить за 20-летнего форварда 10 миллионов евро и включить в сделку четырех футболистов: левого защитника Виктора Луиса, защитника Бенхамина Кушчевича, опорного полузащитника Матеуса Фернандеса и нападающего Луиса Адриано.

«Зенит» уже ведет переговоры о трансфере Алберто и готов заплатить за него примерно 18 миллионов евро, 3 из них – в качестве бонусов за достижение целей.

«Интернасьонал» хотел бы сохранить форварда в команде. Клуб не хочет продавать Алберто конкуренту по бразильскому чемпионату, а сам игрок хотел бы попробовать себя в Европе.

В завершившемся чемпионате Бразилии Алберто стал лучшим бомбардиром «Интернасьонала» с 12 голами, проведя 31 матч. Его статистика – здесь.

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