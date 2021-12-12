«Зенит» готов заплатить около 15 млн евро за Юри Алберто. «Интернасьонал» хочет 25 млн

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«Зенит» ведет переговоры о трансфере нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто.

Представители российского клуба уже сообщили 20-летнему форварду, что готовы заплатить за него около 15 миллионов евро.

«Интернасьонал», однако, хочет получить за бразильца около 25 млн евро. Такие требования бразильского клуба могут завести переговоры в тупик, пишет Goal.com.

Сообщалось, что Алберто готов перейти в «Зенит».

В 31 матче завершившегося чемпионата Бразилии Алберто стал лучшим бомбардиром «Интернасьонала» с 12 голами. Его статистика – здесь.

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