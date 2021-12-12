Витория попрощался со «Спартаком»: «Самая сложная работа в моей карьере, наверное. Благодарен за возможность тренировать один из лучших клубов Европы и мира»

Бывший главный тренер попрощался с московским клубом.

«Сегодня завершился мой путь в «Спартаке». Это была, наверное, самая сложная работа в моей карьере, потому что мне приходилось сталкиваться с огромным количеством проблем. Но величие клуба и болельщики «Спартака» заслуживают той лояльности, которую я обещал с самого начала.

Образование, которое дали мне мои родители и которое я дам своим детям, основано на ценностях и принципах, от которых я никогда не откажусь. К счастью, приверженность тем обязанностям, которые я беру на себя, является одним из них. Я покидаю клуб с чувством, что я боролся до конца, даже когда все казалось проигранным. И с уверенностью, что это лучший момент, чтобы уйти.

Теперь у них есть время найти лучшее решение. Я благодарен за возможность тренировать большой российский клуб и один из лучших клубов Европы и мира. Отдельно хочу поблагодарить невероятных болельщиках «Спартака» за их поддержку и привязанность, которую они проявляли ко мне. Они действительно заслуживают счастья», – написал Витория в инстаграме.

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