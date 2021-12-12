Витория выиграл 34,6% матчей в «Спартаке». При Федуне лишь у Аленичева, Гунько и Лаудрупа доля ниже

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Микаэль Лаудруп Дмитрий Гунько Руй Витория Массимо Каррера Футбол

«Спартак» уволил Руя Виторию с поста главного тренера.

Португалец был 14-м специалистом на этой должности за последние 17 лет – с тех пор, как владельцем клуба стал Леонид Федун.

Витория провел в «Спартаке» 25 матчей во всех турнирах и добился 9 побед. Про проценту выигранных матчей (34,6) он опередил лишь трех своих предшественников – Дмитрия Аленичева (34,3), Дмитрия Гунько (33,3) и Микаэля Лаудрупа (31,8).

Еще у десяти тренеров процент побед был выше. Лидером по этому показателю является Массимо Каррера, при котором команда выиграла 55,1% матчей.

Рейтинг тренеров «Спартака» при Федуне: Каррера – лучший, Лаудруп – худший, только трое побеждали реже Витории

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