«Спартак» уволил Руя Виторию с поста главного тренера.

Португалец был 14-м специалистом на этой должности за последние 17 лет – с тех пор, как владельцем клуба стал .

Витория провел в 25 матчей во всех турнирах и добился 9 побед. Про проценту выигранных матчей (34,6) он опередил лишь трех своих предшественников – (34,3), Дмитрия Гунько (33,3) и (31,8).

Еще у десяти тренеров процент побед был выше. Лидером по этому показателю является , при котором команда выиграла 55,1% матчей.

Рейтинг тренеров «Спартака» при Федуне: Каррера – лучший, Лаудруп – худший, только трое побеждали реже Витории