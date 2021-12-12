Геннадий Орлов: «Кто приходит в «Спартак» вместо Витории? Клопп, Нагельсманн, Моуринью? Я 50 лет в футболе, но не знаю Ваноли»

Журналист Геннадий Орлов высказался об отставке главного тренера и предстоящем назначении на этот пост .

«А понимают ли нынешние руководители «Спартака», что это за клуб? Знают ли они традиции, идеологию? Ну какое же неуважение к Витории! Он вас вывел в плей-офф Лиги Европы, а вы с ним так расстаетесь.

И кто приходит в «Спартак»? Кто вместо Витории? Клопп, Нагельсманн, Конте, Гасперини, Моуринью? Я в футболе 50 лет. Но я не знаю Ваноли. А вы? Кто это? По каким принципам его приглашают? Чего он достиг?

Повторю свой вопрос. Кто это? «Спартак» достоин тренера высокого уровня. Благо клуб обладает хорошими финансовыми возможностями. Но вы хотя бы посмотрите на рейтинг. На каком месте там находится этот итальянец? Кто слышал про этого наставника?

Ну есть же Арсен Венгер, который возглавляет определенный комитет в УЕФА. Посоветуйтесь с ним или с тренерами такого же калибра. Нужно профессионально подходить к таким вещам, а не делать все наугад.

Нет, может быть, у Ваноли и получится. Но это же опять – на авось! А если в мае его уволят? Бесконечная чехарда...

Я еще раз хочу донести до вас свою мысль. Тренера надо уважать», – сказал Орлов.