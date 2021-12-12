«Спартак»: «Расстались с Виторией без склок и взаимных претензий. Благодарны за исторический результат в ЛЕ»

«Спартак» выступил с заявлением по поводу критики в адрес экс-главного тренера команды в различных телеграм-каналах.

«Появление таких сообщений в каналах, которые пишут о спорте по большим праздникам, кажется нам странной и некрасивой историей.

Мы расстались с Виторией без всяких склок и взаимных претензий. Клуб благодарен тренерскому штабу португальца за исторический результат в Лиге Европы и желает ему удачи в дальнейшем.

Кому это выгодно? Точно не «Спартаку», – заявил пресс-атташе московского клуба Дмитрий Зеленов.

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