Ваноли прилетел в Москву. Презентация в роли тренера «Спартака» ожидается 17 декабря

Паоло Ваноли, бывший ассистент Антонио Конте, готовится к назначению главным тренером «Спартака».
Итальянский специалист уже прибыл в Москву. Он прилетел в «Шереметьево» из Венеции.
Ожидается, что презентация Ваноли в его новом качестве состоится 17 декабря.
Сегодня «Спартак» объявил об увольнении Руя Витории, возглавлявшего команду с мая.
Ваноли придет в «Спартак» вместе с ассистентом Донаделем. Тренеры прилетят в Москву в среду
«Спартак» все же расстается с Руем. Возможно, Ваноли (бывший ассистент Конте) приедет уже сегодня, ему даже нашли переводчика