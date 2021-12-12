Ваноли прилетел в Москву. Презентация в роли тренера «Спартака» ожидается 17 декабря

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Паоло Ваноли, бывший ассистент Антонио Конте, готовится к назначению главным тренером «Спартака».

Итальянский специалист уже прибыл в Москву. Он прилетел в «Шереметьево» из Венеции.

Ожидается, что презентация Ваноли в его новом качестве состоится 17 декабря.

Сегодня «Спартак» объявил об увольнении Руя Витории, возглавлявшего команду с мая.

Ваноли придет в «Спартак» вместе с ассистентом Донаделем. Тренеры прилетят в Москву в среду

«Спартак» все же расстается с Руем. Возможно, Ваноли (бывший ассистент Конте) приедет уже сегодня, ему даже нашли переводчика

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