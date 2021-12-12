Суарес о жеребьевке: «Подумал: «Бавария»? Опять?» Чтобы взять ЛЧ, нужно побеждать лучших. «МЮ» – одна из таких команд»

Нападающий «Атлетико» поделился эмоциями от результатов жеребьевки 1/8 финала .

Сначала мадридскому клубу досталась «Бавария», но из-за технических ошибок результаты жеребьевки были аннулированы. В итоге соперником «Атлетико» стал .

«Я был на одном мероприятии, и там мне сказали о результатах [первой жеребьевки]. И я подумал: ? Опять?» А потом мне сообщили, что жеребьевку проводят заново, и ее я посмотрел. За исключением пары «Реал» – «Бенфика», все результаты могли быть иными, если бы не проблема с шарами.

Чтобы выиграть Лигу чемпионов, нужно побеждать лучших. И «Юнайтед» – одна из лучших команд. Мы подойдем к этим матчам в лучшей форме. не сдается», – сказал Суарес.

Хаос жеребьевки 1/8 финала ЛЧ – из-за ошибки с шаром «МЮ», который достал Аршавин. Его это веселило

После скандала с ЛЧ изучаем изнанку жеребьевок: готовят 1440 шаров, следят аудиторы, 1/8 финала – как раз самое сложное