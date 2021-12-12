Суарес о жеребьевке: «Подумал: «Бавария»? Опять?» Чтобы взять ЛЧ, нужно побеждать лучших. «МЮ» – одна из таких команд»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Атлетико Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Луис Суарес Футбол

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес поделился эмоциями от результатов жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

Сначала мадридскому клубу досталась «Бавария», но из-за технических ошибок результаты жеребьевки были аннулированы. В итоге соперником «Атлетико» стал «Манчестер Юнайтед».

«Я был на одном мероприятии, и там мне сказали о результатах [первой жеребьевки]. И я подумал: «Бавария»? Опять?» А потом мне сообщили, что жеребьевку проводят заново, и ее я посмотрел. За исключением пары «Реал» – «Бенфика», все результаты могли быть иными, если бы не проблема с шарами.

Чтобы выиграть Лигу чемпионов, нужно побеждать лучших. И «Юнайтед» – одна из лучших команд. Мы подойдем к этим матчам в лучшей форме. «Атлетико» не сдается», – сказал Суарес.

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