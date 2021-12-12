Глава Ла Лиги о паре «Реал» – «ПСЖ»: «Это интереснее, чем игры с «Бенфикой»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов.

сперва досталась , а после повторной жеребьевки, которая понадобилась из-за ошибок, допущенных в первой, соперником мадридцев стал .

«Это было ужасно, не знаю, что это за ошибка – техническая или человеческий фактор. Возможно, «Реал» был прав, и не стоило проводить повторную жеребьевку целиком. Но это частное мнение.

Мы не хотим интересных матчей? Это интереснее, чем игры с «Бенфикой».

Если все будет продолжаться в том же ключе, «Реал» – один из фаворитов на выход в финал Лиги чемпионов. Команда играет на невероятном уровне, намного лучше, чем в начале сезона.

В то же время борьба за титул в Ла Лиге не окончена, хотя «Реал» и переживает экстраординарный момент», – сказал Тебас.

Хаос жеребьевки 1/8 финала ЛЧ – из-за ошибки с шаром «МЮ», который достал Аршавин. Его это веселило

❌ Все фэйлы, из-за которых жеребьевку Лиги чемпионов аннулировали и провели заново