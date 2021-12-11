Месси перед «Реалом»: «Цель «ПСЖ» – победа в ЛЧ. Я играю за одну из лучших команд мира»

Нападающий «ПСЖ» поделился мнением о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

Соперником парижан на этой стадии турнира станет мадридский .

«Цель – победа в . Это цель каждого из нас. Это особенный турнир для всех великих клубов».

О жизни в Париже

«Переезд стал большой переменой, ведь мы с семьей долго жили в одном городе.

Смена обстановки далась нам нелегко, но сейчас мы хорошо чувствуем себя в этом прекрасном городе, где я играю за одну из лучших команд мира.

Мы очень счастливы», – сказал Месси во время визита на выставку Expo 2020 в Дубае.