Месси перед «Реалом»: «Цель «ПСЖ» – победа в ЛЧ. Я играю за одну из лучших команд мира»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси поделился мнением о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.
Соперником парижан на этой стадии турнира станет мадридский «Реал».
«Цель «ПСЖ» – победа в Лиге чемпионов. Это цель каждого из нас. Это особенный турнир для всех великих клубов».
О жизни в Париже
«Переезд стал большой переменой, ведь мы с семьей долго жили в одном городе.
Смена обстановки далась нам нелегко, но сейчас мы хорошо чувствуем себя в этом прекрасном городе, где я играю за одну из лучших команд мира.
Мы очень счастливы», – сказал Месси во время визита на выставку Expo 2020 в Дубае.