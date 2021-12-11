Месси перед «Реалом»: «Цель «ПСЖ» – победа в ЛЧ. Я играю за одну из лучших команд мира»

Теги ПСЖ Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси поделился мнением о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

Соперником парижан на этой стадии турнира станет мадридский «Реал».

«Цель «ПСЖ» – победа в Лиге чемпионов. Это цель каждого из нас. Это особенный турнир для всех великих клубов».

О жизни в Париже

«Переезд стал большой переменой, ведь мы с семьей долго жили в одном городе.

Смена обстановки далась нам нелегко, но сейчас мы хорошо чувствуем себя в этом прекрасном городе, где я играю за одну из лучших команд мира.

Мы очень счастливы», – сказал Месси во время визита на выставку Expo 2020 в Дубае.

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