Почеттино о «Реале»: «У «ПСЖ» достаточно класса, чтобы пройти дальше»

Главный тренер «ПСЖ» прокомментировал результат жеребьевки 1/8 финала .

Соперником парижан на этой стадии турнира станет мадридский .

«Нас ждет сложное двухматчевое противостояние, потому что у этой команды отличный тренер и прекрасные футболисты. «Реал» привык выигрывать Лигу чемпионов, это клуб с историей и огромным опытом. Очевидно, что нам будет очень сложно.

Конечно, нам нужна уверенность. У нас прекрасная команда с отличными футболистами в составе. Они очень талантливы. Не сомневаюсь, что к этим матчам мы подойдем в наилучшем состоянии. Мы всегда очень уверены в наших игроках. У нас достаточно класса, чтобы пройти «Реал». Это цель .

В феврале физическое состояние будет иметь большое значение. Важно подойти к этим матчам в лучшей форме, нужно работать с каждым игроком индивидуально.

В таких вещах нужно немного удачи – например, на команду могут повлиять травмы. Это плей-офф, такие матчи проходят в особое время. На результат могут повлиять многие факторы», – сказал Почеттино в интервью клубному телевидению.