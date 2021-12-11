Почеттино о «Реале»: «У «ПСЖ» достаточно класса, чтобы пройти дальше»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал результат жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.
Соперником парижан на этой стадии турнира станет мадридский «Реал».
«Нас ждет сложное двухматчевое противостояние, потому что у этой команды отличный тренер и прекрасные футболисты. «Реал» привык выигрывать Лигу чемпионов, это клуб с историей и огромным опытом. Очевидно, что нам будет очень сложно.
Конечно, нам нужна уверенность. У нас прекрасная команда с отличными футболистами в составе. Они очень талантливы. Не сомневаюсь, что к этим матчам мы подойдем в наилучшем состоянии. Мы всегда очень уверены в наших игроках. У нас достаточно класса, чтобы пройти «Реал». Это цель «ПСЖ».
В феврале физическое состояние будет иметь большое значение. Важно подойти к этим матчам в лучшей форме, нужно работать с каждым игроком индивидуально.
В таких вещах нужно немного удачи – например, на команду могут повлиять травмы. Это плей-офф, такие матчи проходят в особое время. На результат могут повлиять многие факторы», – сказал Почеттино в интервью клубному телевидению.