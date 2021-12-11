«Реал» и «ПСЖ» 6 раз играли в ЛЧ, «Мадрид» проходил парижан в плей-офф и выиграл больше матчей

По итогам повторной жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с .

В турнире команды 6 раз играли друг против друга – 4 раза в группе и 2 раза в 1/8 финала в 2018-м, когда по сумме двух матчей дальше прошли «сливочные» (3:1, 2:1).

У «Реала» 3 победы, у – 1, еще 2 игры завершились вничью. Мадридцы забили 8 голов, парижане – 7.

«Реал» лидирует в Ла Лиге с отрывом в 8 очков от второго места, «ПСЖ» – в Лиге 1 с отрывом в 13 баллов.

Первые матчи запланированы на 15-16 и 22-23 февраля 2022 года, ответные игры пройдут 8-9 и 15-16 марта.

Первая жеребьевка, прошедшая ранее, была признана недействительной из-за ошибок, вызванных проблемами с программным обеспечением.