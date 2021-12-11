Витория о 0:3 с «Сочи»: «Результат несправедлив. «Спартак» показал качественный футбол»

Главный тренер «Спартака» подвел итоги поражения от «Сочи» (0:3) в 18-м туре .

«Результат несправедлив. И если кто-то будет говорить обратное, я с ним ни за что не соглашусь. Мы создали много моментов, во втором тайме владели подавляющим преимуществом, однако в итоге все обернулось мячами соперника в концовке.

Но я хочу отметить, что мы показали качественный футбол, играли с большим желанием. Могу лишь повторить, что результат нелогичен. Мы сыграли точно не хуже, чем в Варшаве. Но таков футбол», – сказал португальский специалист.

«Спартак» на прощание получил от «Сочи» – 0:3. Руй близок к худшему результату клуба