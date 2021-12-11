У «Спартака» 23 очка после 18 туров РПЛ – лишь два раза было меньше. При Тедеско было 35 баллов на этом отрезке

в последнем матче РПЛ перед зимней паузой крупно проиграл «Сочи» (0:3).

После 18 туров команда набрала 23 очка.

Лишь дважды в истории красно-белые набирали меньше очков после первых 18 игр сезона в чемпионате России – 22 очка в сезоне-2019/20 при и сменившем его и в сезоне-2003 при и сменившем его Андрее Чернышове.

В прошлом сезоне, когда «Спартак» возглавлял Тедеско, команда набрала 35 очков после 18 туров – на 12 больше, чем сейчас.

⏸ РПЛ на паузе до конца зимы. Главные итоги максимально коротко