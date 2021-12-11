Месси впервые сыграет с «Реалом» не в составе «Барсы». Он забил «Мадриду» 26 голов за 45 матчей

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла повторная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. «ПСЖ» достался .

Нападающий впервые сыграет против «Реала» не в составе «Барселоны», которую он покинул летом.

Всего аргентинец сыграл 45 матчей против «Реала» – больше всего в карьере, в них у него 19 побед, 15 поражений и 11 ничьих. Лео забил «бланкос» 26 голов, отдал 14 результативных передач и получил 14 желтых карточек.

Первые матчи запланированы на 15-16 и 22-23 февраля 2022 года, ответные игры пройдут 8-9 и 15-16 марта.

Первая жеребьевка, прошедшая ранее, была признана недействительной из-за ошибок, вызванных проблемами с программным обеспечением.