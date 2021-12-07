Генич о «Спартаке»: «Витория – очень сильный тренер. Сильнее Тедеско»

Комментатор высказался о главном тренере .

– Как болельщики «Спартака» воспримут отставку Витории? Это будет что-то схожее по настроению с отставкой Карреры?

– Не исключено. Болельщики уже показывали, что доверяют Рую. Может быть, это было в противовес решениям клуба и его руководству. Так как команду почти не усилили и многие склоки вылезли наружу.

Мне кажется, даже несмотря на неудовлетворительный старт Витории, болельщики скооперировались ради его поддержки. Потому что поддержки со стороны клуба, полагаю, было не очень много. Конечно, болельщики и сейчас на стороне Руя, а не руководства. Успех «Спартака» в еврокубках – это работа тренера. Ему пришлось потратить немало времени, чтобы нащупать нити управления командой.

В последнее время выбывали ведущие игроки, все смялись над Кофрие, а он оказался одним из незаменимых игроков для команды. А учтивая количество матчей и плотный график, наладить сейчас взаимопонимание с коллективом и заручиться у него доверием – это дорогого стоит. И Соболев говорил, что команда поддерживает тренера, и сама команда в меньшинстве не сломалась в играх с «Ахматом» и «Локо».

Плюс то, как играли в обороне сегодня и как действовали против «Лестера» и во втором тайме матча с «Наполи».

Может быть, остались какие-то заводские настройки после Тедеско, но Рую нужно было время на подготовку, и он толком не разобрался в ситуации, приехав в Россию. Плюс был очарован результатом в летнем товарищеском Кубке. Да, у Витории были ошибки, но он их исправил к декабрю. На мой взгляд, он очень сильный тренер. Сильнее Тедеско, – сказал Генич.