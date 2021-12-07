Джеррард о пенальти «Ливерпуля»: «Салах первым фолил на Мингзе. Разочаровывает, что судья не смотрел момент»

Теги Ливерпуль Стивен Джеррард Астон Вилла премьер-лига Англия судьи Стюарт Эттуэлл Дэнни Ингз Мохамед Салах Тайрон Мингз Алиссон Футбол

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард поделился впечатления от матча АПЛ с «Ливерпулем» (0:1).

«В целом в плане игры «Ливерпуль» был лучше. Их стиль был лучше нашего. Но мы хорошо показали себя и на протяжении целых периодов сдерживали их.

В итоге исход матча решил пенальти. Было два момента на пенальти. И «Ливерпуль» получил право на удар. Если вы посмотрите, Салах первым фолил на Мингзе.

Всегда трудно принять поражение. Мы знали, что в этом матче нам нужно будет работать над сдерживанием соперника. Конец матча мы провели сильнее, больше верили в себя, имели хорошие моменты.

Если где-то рядом с Алиссоном оказывается рука – это фол, почему же на Дэнни Ингзе не было фола? Это вопросы, на которые я хотел бы иметь ответы, но я не могу ответить на них прямо сейчас.

Мы проиграли из-за слишком легкого пенальти. Сперва фолили на Тайроне. Разочаровывает, что судья [Стюарт Эттуэлл] не пошел смотреть момент», – сказал тренер.

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