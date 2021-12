Джеррард о пенальти «Ливерпуля»: «Салах первым фолил на Мингзе. Разочаровывает, что судья не смотрел момент»

Главный тренер поделился впечатления от матча с «Ливерпулем» (0:1).

«В целом в плане игры был лучше. Их стиль был лучше нашего. Но мы хорошо показали себя и на протяжении целых периодов сдерживали их.

В итоге исход матча решил пенальти. Было два момента на пенальти. И «Ливерпуль» получил право на удар. Если вы посмотрите, Салах первым фолил на Мингзе.

Всегда трудно принять поражение. Мы знали, что в этом матче нам нужно будет работать над сдерживанием соперника. Конец матча мы провели сильнее, больше верили в себя, имели хорошие моменты.

Если где-то рядом с оказывается рука – это фол, почему же на Дэнни Ингзе не было фола? Это вопросы, на которые я хотел бы иметь ответы, но я не могу ответить на них прямо сейчас.

Мы проиграли из-за слишком легкого пенальти. Сперва фолили на Тайроне. Разочаровывает, что судья [Стюарт Эттуэлл] не пошел смотреть момент», – сказал тренер.

I don’t really want to get into whether it is a penalty or not but these situations are winner takes all.



If Mings is the quicker of the 2 then he puts his leg across Salah.



Unfortunately Salah is quicker and he puts his leg across the Villa CB. pic.twitter.com/yCmD7QagJ0