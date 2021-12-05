Судья Цвайер хочет, чтобы Беллингем извинился за слова, сказанные после игры с «Баварией»

Футбольный арбитр Феликс Цвайер хочет, чтобы полузащитник дортмундской извинился за слова, сказанные после матча 14-го тура Бундеслиги против «Баварии» (2:3).

Судья предложил «Боруссии» организовать личную встречу с игроком, чтобы прояснить ситуацию. Цвайер выразил готовность принять искренние извинения.

«Боруссия» не заинтересована в организации такой встречи, пишет Bild.

Напомним, после игры с «Баварией» англичанин сказал: «Вы даете главный матч в Германии арбитру, у которого была договорная игра в карьере».

За эти слова его оштрафовали на 40 тысяч евро.