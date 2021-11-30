Полиция и Немецкий футбольный союз расследуют высказывания Беллингема о судье Цвайере

Немецкий футбольный союз (DFB) начал расследование по поводу высказываний полузащитника «Боруссии» об арбитре Феликсе Цвайере.

Молодой хавбек раскритиковал рефери по итогам матча с «Баварией» (2:3), заявив: «Вы даете главный матч в Германии арбитру, у которого была договорная игра в карьере».

Англичанин сослался на судейский скандал, связанный с Робертом Хойцером в 2004 году. Тогда Цвайер получил денежную выплату за спорные решения в пользу «Вупперталера» в матче против «Вердера-2», где он был ассистентом главного арбитра. В 2005 году Цвайера отстранили на полгода.

Расследование по этому делу, помимо DFB, начала и немецкая полиция. Дело будет передано в прокуратуру Дортмунда, которая примет решение, будут ли выдвинуты обвинения Беллингему.

Скандал в Бундеслиге – конечно, из-за пенальти. Тренера «Дортмунда» Розе уносил свой же помощник, лишь бы не получил красную (все равно получил!)