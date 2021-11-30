Полиция и Немецкий футбольный союз расследуют высказывания Беллингема о судье Цвайере

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия происшествия судьи Немецкий футбольный союз Феликс Цвайер Джуд Беллингем Футбол

Немецкий футбольный союз (DFB) начал расследование по поводу высказываний полузащитника «Боруссии» Джуда Беллингема об арбитре Феликсе Цвайере.

Молодой хавбек раскритиковал рефери по итогам матча с «Баварией» (2:3), заявив: «Вы даете главный матч в Германии арбитру, у которого была договорная игра в карьере».

Англичанин сослался на судейский скандал, связанный с Робертом Хойцером в 2004 году. Тогда Цвайер получил денежную выплату за спорные решения в пользу «Вупперталера» в матче против «Вердера-2», где он был ассистентом главного арбитра. В 2005 году Цвайера отстранили на полгода.

Расследование по этому делу, помимо DFB, начала и немецкая полиция. Дело будет передано в прокуратуру Дортмунда, которая примет решение, будут ли выдвинуты обвинения Беллингему.

Скандал в Бундеслиге – конечно, из-за пенальти. Тренера «Дортмунда» Розе уносил свой же помощник, лишь бы не получил красную (все равно получил!)

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