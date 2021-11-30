Эмре Джан: «Дерьмовый пенальти, для чего нужен ВАР? В пользу «Баварии» такое происходит слишком часто. Позор»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия судьи Феликс Цвайер Эмре Джан видеоповторы брань контент Футбол

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан выразил недовольство работой арбитра в матче 14-го тура Бундеслиги против «Баварии» (2:3).

«Очень жаль, что такой дерьмовый пенальти снова решает исход игры. Такое просто не должно происходить. Подобное слишком часто происходит в пользу «Баварии».

Для чего нам нужен ВАР? Это просто позор», – сказал Джан.

На матче работала бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером.

Скандал в Бундеслиге – конечно, из-за пенальти. Тренера «Дортмунда» Розе уносил свой же помощник, лишь бы не получил красную (все равно получил!)

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