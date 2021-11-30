Эмре Джан: «Дерьмовый пенальти, для чего нужен ВАР? В пользу «Баварии» такое происходит слишком часто. Позор»

Полузащитник дортмундской выразил недовольство работой арбитра в матче 14-го тура Бундеслиги против «Баварии» (2:3).

«Очень жаль, что такой дерьмовый пенальти снова решает исход игры. Такое просто не должно происходить. Подобное слишком часто происходит в пользу «Баварии».

Для чего нам нужен ВАР? Это просто позор», – сказал Джан.

На матче работала бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером.

Скандал в Бундеслиге – конечно, из-за пенальти. Тренера «Дортмунда» Розе уносил свой же помощник, лишь бы не получил красную (все равно получил!)