«Зенит» в ЛЧ при Семаке: 11 поражений за 3 года, 4 ничьих, 3 победы, один выход в плей-офф ЛЕ

дома сыграл вничью с «Челси» (3:3) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Клуб из Санкт-Петербурга завершил выступление в турнире в этом сезоне и весной сыграет в плей-офф Лиги Европы.

Таким образом, «Зенит» при тренере ни разу за три сезона не вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

За три года команда провела 18 матчей в группах и победил лишь три раза – «Мальме» (4:0) в этом сезоне, а также «Бенфику» (3:1) и «Лион» (2:0) в сезоне-2019/20. У «Зенита» за это время 11 поражений и 4 ничьих.

«Зенит» набирал в группе 7 очков, затем одно и 5 сейчас.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию сегодняшней встречи.