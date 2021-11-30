«Иди #####». Ракицкий – Матюнину во время игры с «Ростовом»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия судьи Ярослав Ракицкий Алексей Матюнин Чемпионат.com брань контент Футбол

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий использовал нецензурную лексику в адрес арбитра Алексея Матюнина во время матча 17-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2), но не был наказан.

«Иди #####», – сказал футболист арбитру.

Отметим, что на 27-й минуте матча Ракицкому было вынесено предупреждение за недовольство решением судьи, который засчитал гол форварда «Ростова» Николая Комличенко после видеопросмотра.

Из-за перебора желтых Ярослав пропустит матч следующего тура с «Динамо».

Спорный гол «Ростова»: сначала фол просил Вендел (верим меньше), потом Ракицкий (верим больше). Матюнина не переубедил даже ВАР

Спасибо Клаудиньо за магию, которой часто не хватает РПЛ. Его гол «Ростову» с лета в девятку – удовольствие 😍

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