«Иди #####». Ракицкий – Матюнину во время игры с «Ростовом»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий использовал нецензурную лексику в адрес арбитра Алексея Матюнина во время матча 17-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2), но не был наказан.
«Иди #####», – сказал футболист арбитру.
Отметим, что на 27-й минуте матча Ракицкому было вынесено предупреждение за недовольство решением судьи, который засчитал гол форварда «Ростова» Николая Комличенко после видеопросмотра.
Из-за перебора желтых Ярослав пропустит матч следующего тура с «Динамо».
Спорный гол «Ростова»: сначала фол просил Вендел (верим меньше), потом Ракицкий (верим больше). Матюнина не переубедил даже ВАР
Спасибо Клаудиньо за магию, которой часто не хватает РПЛ. Его гол «Ростову» с лета в девятку – удовольствие 😍