Семак о 2:2 c «Ростовом»: «Очень мало было добавлено по такой игре. «Зенит» создал достаточно для победы»

Главный тренер высказался после матча с «Ростовом» (2:2) в рамках 17-го тура чемпионата .

– Очень плохо начали игру, первые минут 20, что касается атакующих действий: по агрессивности, скорости, многим аспектам. Что касается обороны, грубые ошибки при обоих голах.

Из опасных моментов был навес в концовке, когда мяч после рикошета отскочил к . Это единственный момент у наших ворот.

Мы создали достаточно для победы, но в концовке немного не хватило последнего паса. Хотя имели большое территориальное преимущество.

Игра разбилась. Думаю, такие матчи нужно проводить более интенсивно. Каждый ввод мяча – по 40 минут.

Понятно, соперник пытается сбивать игру, но нужно ускорять темп, чтобы она была интереснее, чтобы было больше игрового времени. На мой взгляд, по такой игре было добавлено очень мало.

– О чем вы говорили с после свистка? Были ли вопросы, кроме добавленного времени?

– И ко времени. Я не касаюсь, стараюсь не касаться темы судейства. Или хорошее, или ничего.

Лучше ничего не буду говорить. Есть органы, которые разберут, – заявил Семак.

Спорный гол «Ростова»: сначала фол просил Вендел (верим меньше), потом Ракицкий (верим больше). Матюнина не переубедил даже ВАР