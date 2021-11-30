Роналду 27 раз вступил в прессинг в матче с «Арсеналом» – его рекорд в этом сезоне АПЛ

Нападающий активно участвовал в прессинге в матче с (3:2).

Португалец 27 раз вступил в прессинг в этой игре – его лучший результат в этом сезоне Премьер-лиги. До этого матча его средний показатель прессинг-действий на 90 минут составлял 14,4.

16 из 27 таких действий 36-летний игрок провел в последней трети поля – более чем в 5 раз больше, чем в игре с «Уотфордом» (3).

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