Роналду после 3:2 с «Арсеналом»: «Некогда праздновать. Уже настраиваемся на следующий матч»

Форвард , автор дубля в матче АПЛ с «Арсеналом» (3:2), поделился впечатлениями от игры.

«Мы уже настраиваемся на следующий матч, некогда праздновать! Сегодняшняя победа чрезвычайно важна для того, чтобы вернуться в нормальное русло, но впереди еще долгий путь, пока мы еще не достигли цели.

Поздравляю всех своих партнеров по команде, сегодня мы проявили огромную силу духа! И отдельная благодарность нашим болельщикам – без вас мы бы не справились», – написал Роналду.

В воскресенье в 15-м туре «МЮ» примет «Кристал Пэлас».

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