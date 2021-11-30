Гари Линекер: «Роналду – один из величайших игроков в истории футбола, бесспорно. Феномен»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался о форварде , забившем «Арсеналу» 800-й и 801-й голы в карьере.

«Восемьсот. Просто безумие», – написал эксперт BBC Sport в твиттере.

Также Линекер ответил пользователю, назвавшего Криштиану «Замыкалду и Пеналду».

«Это столь же нелепо, сколь и неуважительно. Роналду – один из величайших игроков в истории футбола, бесспорно. Абсолютный феномен», – написал Линекер.

📊 801 гол Криштиану: кому забивал чаще всех и на каких минутах? Кто помогал пасами?