Фанаты «Динамо» поддержат протест против задержания болельщиков ЦСКА и уйдут по ходу матча с «Уфой»

Фанаты «Динамо» поддержали акцию болельщиков ЦСКА и покинут стадион в знак протеста во время матча РПЛ с «Уфой».

«Событие последнего тура в матче ЦСКА – «Зенит» получило широкую огласку и затронуло не только активных фанатов, но и обычных любителей футбола, пострадавших от неправомерных действий сотрудников правопорядка.

Фанатами ЦСКА было принято решение об уходе с фанатской трибуны в ближайшем туре. Мы не можем оставить это без внимания и в знак солидарности с армейским движением считаем необходимым так же покинуть трибуну Д после первого тайма матча с «Уфой».

Мы уважаем и верим в нашу команду, но и не можем пройти мимо инцидента с участием болельщиков братского клуба. На их месте может оказаться любой из нас!

Фанат не преступник! Одна жизнь – одна команда!» – говорится в заявлении фанатского объединения «Династия».

Ранее к акции присоединились фанаты «Спартака», «Зенита» и других клубов лиги.

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