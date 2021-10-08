Канте – лучший центральный хавбек по версии ESPN, Киммих – 2-й, Жоржиньо – 3-й, Педри – 7-й

ESPN представил ежегодный рейтинг 100 лучших игроков и главных тренеров.
В список десяти лучших центральных полузащитников вошли:
1. Нголо Канте («Челси», в прошлогодней версии рейтинга был 5-м)
2. Йозуа Киммих («Бавария», 1)
3. Жоржиньо («Челси», вне рейтинга)
4. Николо Барелла («Интер», 10)
5. Марко Верратти («ПСЖ», 10)
6. Каземиро («Реал», 4)
7. Педри («Барселона», вне рейтинга)
8. Лука Модрич («Реал», 9)
9. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити», 6)
10. Френки де Йонг («Барселона», 8)
Голосование проходило среди 77 экспертов, в число которых вошли как журналисты, так и бывшие футболисты. Они выбирали из более чем 300 имен, имея возможность включить свой вариант.
Левандовски – лучший центрфорвард по версии ESPN, Холанд – 2-й, Ибрагимович – 10-й
Месси – лучший форвард по версии ESPN, Роналду – 2-й, Мбаппе – 3-й, Депай – 7-й, Морено – 10-й
Тухель – лучший тренер по версии ESPN, Гвардиола – 2-й, Манчини – 3-й, Эмери – 8-й, Флик – 10-й
Облак – лучший вратарь по версии ESPN, Доннарумма – 2-й, Нойер – 3-й, Менди – 7-й, тер Стеген – 8-й