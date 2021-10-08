Канте – лучший центральный хавбек по версии ESPN, Киммих – 2-й, Жоржиньо – 3-й, Педри – 7-й

ESPN представил ежегодный рейтинг 100 лучших игроков и главных тренеров.

В список десяти лучших центральных полузащитников вошли:

1. Нголо Канте ( , в прошлогодней версии рейтинга был 5-м)

2. Йозуа Киммих ( , 1)

3. Жоржиньо («Челси», вне рейтинга)

4. Николо Барелла («Интер», 10)

5. Марко Верратти («ПСЖ», 10)

6. Каземиро («Реал», 4)

7. Педри («Барселона», вне рейтинга)

8. Лука Модрич ( , 9)

9. Илкай Гюндоган ( , 6)

10. Френки де Йонг ( , 8)

Голосование проходило среди 77 экспертов, в число которых вошли как журналисты, так и бывшие футболисты. Они выбирали из более чем 300 имен, имея возможность включить свой вариант.

Левандовски – лучший центрфорвард по версии ESPN, Холанд – 2-й, Ибрагимович – 10-й

Месси – лучший форвард по версии ESPN, Роналду – 2-й, Мбаппе – 3-й, Депай – 7-й, Морено – 10-й

Тухель – лучший тренер по версии ESPN, Гвардиола – 2-й, Манчини – 3-й, Эмери – 8-й, Флик – 10-й

Облак – лучший вратарь по версии ESPN, Доннарумма – 2-й, Нойер – 3-й, Менди – 7-й, тер Стеген – 8-й